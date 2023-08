El exlíder de Boca que “mata por Tevez” e Independiente lo quiere para reforzar al equipo

Salvo que ocurre algún contratiempo de último momento, Carlos Tevez será el reemplazante de Ricardo Zielinski en Independiente y este mismo martes se hará cargo del primer equipo con la desusada misión de alejar al equipo de Avellaneda del grupo que hoy está inmerso en la lucha por la permanencia en primera división.

La decisión de elegir al Apache se tomó luego de dos reuniones desarrolladas durante el lunes en el Hotel Madero, donde la comisión directiva roja se reunió por separado y con distintos actores, con Tevez primero y con Walter Erviti después. Ya con la decisión tomada, Carlitos se mueve para intentar convencer a algunos jugadores y uno de ellos es Carlos Izquierdoz.

El ex Boca, actualmente en Sporting de Gijón, no es la primera vez que suena como posible refuerzo del club de Avellaneda ya que el Ruso también lo pretendía pero no logró su cometido. En este caso, según explicó Martín Arévalo en ESPN, el Cali "mata por Tevez y Tevez mata por Izquierdoz" entonces la chance de un posible regreso al país es posible.

Luego de hablar durante dos horas con Hermes Desio, un referente de Independiente al que le pidió que lo acompañe y quedó en contestar, Tevez también se enteró de la salida del director deportivo de Independiente, Pablo Cavallero, mientras retumbaban las declaraciones del colombiano Mauricio Cuero asegurando que "el plantel de Independiente está quebrado".

En Rosario Central el "Apache" dirigió durante 23 partidos de los que ganó 6, perdió 7 y empató 9, por lo que no llegó al 40 por ciento de efectividad, aunque por contrapartida potenció a juveniles que fueron vendidos en cifras millonarias a Europa como Alejo Véliz, Facundo Buonanotte y Mateo Tanlongo.