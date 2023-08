Se fue de Independiente hace dos meses y ahora lanzó bombas contra el plantel: "Esto se veía venir por..."

Independiente no para de recibir cachetazos. Luego del estruendoso portazo de Ricardo Zielinski, empujado por la presión de los hinchas tras los malos resultados deportivos, este lunes se sumó la salida del mánager, Pablo Cavallero. Para colmo, ahora un exfutbolista de la institución prendió el ventilador y analizó la situación crítica del club.

Se trata de Mauricio Cuero, el colombiano que llegó a principio de año cuando el equipo era comandado por Leandro Stillitano, pero en junio pasado decidió, de común acuerdo con el club, rescindir el contrato que tenía duración hasta diciembre del 2024.

El delantero se expresó por intermedio de su cuenta oficial en Instagram y no solo evaluó la situación actual de éxodo dirigencial, sino también le pegó duro a algunos integrantes del plantel.

La publicación de Cuero.

"Es una lástima que un club tan grande y respetado como Independiente esté pasando por esta situación", comenzó expresando el colombiano. Luego, advirtió: "Esto que voy a decir lo diré con mucho respeto hacia el club y la hinchada. Voy a dar mi versión corta ya que después de mi salida del club he recibido muchos mensajes y llamados para dar mi entrevista de lo sucedido, pero me llamé a silencio".

Luego de la aclaración, Cuero le atribuyó responsabilidad a sus excompañeros de plantel. "Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo; el ambiente en el vestuario no era el más agradable por ciertas divisiones y decisiones grupales que habían, y además esto dio lugar a que se malinterpretaran mis decisiones y acciones por el desacuerdo que yo estaba mostrando", señaló, sin atenuantes.

Mauricio Cuero, en Independiente. Foto: Noticias Argentinas.

"Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea, sólo quería expresar esto que pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí pero no se me permitió", agregó.

Finalmente, cerró: "Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el club pueda volver a estar donde se merece. Recuerden esto siempre: nadie sabe lo de nadie". El jugador sigue en Deportes Tolima, donde recaló tras su paso en Independiente.