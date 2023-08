Mazazo para Cincinatti y advertencia del DT a horas de la semi ante el Inter Miami de Messi: "Será el mayor..."

El fútbol estadounidense no descansa y el próximo objetivo del Inter Miami de Lionel Messi está a la vuelta de la esquina. Tras consagrarse campeón de la Leagues Cup, las Garzas se verán las caras con el FC Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup. A priori, los punteros de la Conferencia Este en la MLS era el hueso más duro de roer para los dirigidos por Tata Martino, pero su regreso a la competencia fue mucho peor de lo esperado: cayó 3-0 ante Columbus Crew en el derby de Ohio y su DT hizo un llamado de atención a sus jugadores.

Tras un mes de parón por la Leagues Cup, la principal competencia de Estados Unidos retomó su actividad y lo hizo con la sorpresiva goleada del Columbus Crew en el clásico conocido como Hell is Real [El infierno es real, en inglés]. En conferencia de prensa, Patrick Noonan señaló que FC Cincinnati tendrá que recuperarse tan pronto como sea posible antes de enfrentar a Messi y su equipo: "No hay alivio después de un rendimiento así. Entonces, tendremos que tomar las cosas negativas de esta noche e intentaremos tener una performance mejor en general el miércoles", expresó.

Luciano Acosta es una de las figuras del Cincinnati: perdió 3-0 en el clásico ante Columbus.

Luego, el DT del líder del Este en la MLS reconoció que las sensaciones que dejó el clásico ante Columbus Crew fueron malas, pero confía en sus jugadores para sacar un buen resultado ante Inter Miami: "No, no me siento muy bien con lo que pasó esta noche, no es fácil. Pero confío en que vamos a responder y jugar bien", aseguró.

Noonan, el DT de Cincinnati, reflexionó sobre la goleada ante el Columbus Crew.

Por último, el entrenador de Cincinnati, que suma 51 puntos tras 24 partidos jugados, afirmó que su equipo dará lo mejor ante Messi por la US Open Cup: "Hemos respondido bien en ocasiones previas, pero este será nuestro desafío más grande en cuanto a esto porque perdimos ante un clásico rival y ahora tenes que jugar una semifinal de copa", sentenció Noonan, quien fuera compañero de Guillermo Barros Schelotto en el Columbus Crew campeón de la MLS en 2008.

Este miércoles a las 20 horas de Argentina, Inter Miami buscará el pase a una nueva final cuando enfrente a FC Cincinnati con la transmisión de TyC Sports. Así como Martino tiene varios entre sus filas, Noonan también dirige a dos albicelestes: Luciano Acosta, ex Boca, y Álvaro Barreal, ex Vélez.