La fuerte decisión del Ruso Zielinski tras renunciar como DT de Independiente

La crisis de Independiente no para de escalar. Luego de perder un mano a mano por evitar el descenso ante Colón, el Rojo se quedó sin DT tras la salida de Ricardo Zielinski. Apenas cuatro meses después de su llegada, el Ruso no pudo revertir la caída del equipo, se complicó aún más en la parte baja y le puso punto final luego de una sola fecha en la Copa de la Liga. En el comienzo de la semana, el flamante exentrenador tomó la tajante decisión de no pasar a saludar al plantel.

Así lo informó Facundo Sanches, periodista que cubre el día a día de Independiente para DSports Radio: "Ricardo Zielinski no pasó a despedirse del plantel. No estuvo en Villa Dominico", aseguró.

uD83DuDC79uD83DuDC4EAHORA || Ricardo Zielinski NO a pasó a despedirse del plantel.

NO estuvo en Villa Dominico.

Su cuerpo técnico si lo hizo, retiraron sus pertenencias y saludaron al plantel.



Lo contamos en @DSportsRadio cc @arielsenosiain.

En un rato más detalles en vivo en @DSports pic.twitter.com/JHRtrqiiKC — Facu Sanches (@Facusanches9) August 21, 2023

Además, el cronista agregó que el cuerpo técnico de Zielinski sí estuvo en el predio de entrenamiento del Rojo. Allí, retiraron sus pertenencias y se despidieron de un equipo que armaron y trabajaron durante el parón entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga. Ahora, otro tomará el mando de un fierro muy, pero muy caliente.

Por lo pronto, Hugo Tocalli, histórico entrenador de juveniles en la Selección argentina, se hará cargo del plantel. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en tener al reemplazante de Zielinski, que tendrá la difícil misión de evitar el segundo descenso de la historia de Independiente.

Según diferentes versiones, algunos de los nombres que se barajan son Carlos Tevez, Walter Ervitti y el sueño del regreso de Ariel Holan. Este lunes, la comisión de 2se reuniría con el Apache, de primer y último paso por Rosario Central, para escuchar su proyecto.