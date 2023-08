El insólito tuit del periodista anti Messi de ESPN tras el título de Inter Miami: “Ya no puede en…”

En lo dicho: Messi ganaría la ‘Knives Cup’.



No es ninguna sorpresa.



La MLS puede dormir en paz.



Ahora:



¿Si es todopoderoso porque no definió esto antes?



¿Por qué irse a los penales si es un ser “divino”?



Simple: desde hace mucho ya no puede en los momentos “importantes”. pic.twitter.com/wGT4RULbgn