El DT de la Liga Profesional que comparó a la figura de su equipo con Messi: “Me parece que tiene cosas”

Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Goiás de Brasil en el cruce de ida de los octavos de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Uno de La Plata, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión de TV a cargo de la señal de cable DirecTV Sports.

En la previa a este importante encuentro, Eduardo Domínguez de lo que puede ocurrir y realizó una particular comparación. Lo hizo cuando habló sobre el presente de Benjamín Rollheiser y expresó que tiene cosas de Lionel Messi. Claramente sus dichos se viralizaron en segundos aunque el entrenador fundamentó en qué se basó para decirlo.

Domínguez comparó a Benjamín Rollheiser con Messi.

"La comparación tiene que ser con la máxima expresión. Me parece que tiene cosas, si entendemos eso no es que es Messi. No sé cuando saldrá otro. Claro que hoy es uno de los jugadores más determinantes del fútbol argentino y él tiene que aprender a cuidar lo que está logrando. No le fue gratis lo que está viviendo", expresó Domínguez.

Que, además, agregó: "Estas comparaciones la va a tener con muchísimos jugadores y le van a estar preguntando si está para jugar en otro grande o en el fútbol europeo, porque esta clase de jugadores es muy difícil de encontrar. Él cree en sus valores y sus fortalezas, lo único que podemos hacer nosotros es empujarlo, todavía puede y debe seguir creciendo".

El "Pincha" accedió a esta llave tras haber dejado en el camino a Barcelona de Ecuador luego de la derrota por 2 a 1 en Guayaquil, y la goleada a favor en La Plata por 4 a 0. Goiás, en tanto, llegó a la actual instancia luego de haber finalizado en la primera posición del Grupo C. El encuentro revancha se jugará el miércoles 9 desde las 19 (hora de Argentina) en el estadio Hailé Pinheiro, en la ciudad de Goiânia. El vencedor de esta llave se enfrentará en cuartos al ganador del cruce entre Corinthians y Newell's.