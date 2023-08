Un multicampeón con Gallardo confesó que una lesión frustró su pase al Real Madrid cuando estaba en River

Ayer, 18 de agosto, se cumplieron ocho meses de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar y muchos campeones hablaron al respecto, como también de temas relacionados con su actualidad. Uno de ellos fue Exequiel Palacios, que actualmente juega en el Leverkusen, quien recordó lo sucedido en diciembre del 2022 y qué cambió en su vida lograrlo.

"Ganar el Mundial me cambió la mentalidad. Me preparó para jugar cada tres días. Ahora me acostumbré y me siento más fuerte. Otras temporadas, por culpa de las lesiones, no pude desarrollar mi mejor juego, pero me estoy cuidando mucho para rendir al máximo", recordó el futbolista surgido en la cantera de River.

Pala con la Copa del Mundo.

Luego, en la misma línea, agregó: “Llegamos a las 4.00 de la mañana al aeropuerto, antes de ir al Predio de Ezeiza, y la gente estaba como loca. Fue algo increíble. El Mundial va a quedar marcado de por vida para mí y para toda mi familia. Me quedo con dos recuerdos. El primero es mi debut, contra México".

"Debutar en un Mundial, siendo aún joven, hizo que se me vinieran a la cabeza todos mis recuerdos de niño y todas las dificultades que pasé para poder llegar hasta aquí. El segundo es el último penal de la final, el que pateó Montiel. Bueno, lo 'pateó' todo el país, lo 'pateamos' todos”, siguió 'Pala' en una entrevista realizada por el medio español MARCA.

Después fue consultado sobre lo vivido con River en la final de Madrid y reveló que por una racha de lesiones se frustró su arribo al Merengue: “Fue una locura. De Argentina nos llevaron a España y fue una semana con mucha tensión, parecida a la que vivimos en la final del Mundial. Cada vez que voy a Argentina la gente me lo recuerda".

Palacios celebrando la Copa ganada con River en Madrid.

"Cada vez que hay un 'Súper Clásico' el país se paraliza", dijo y confesó: "La gente del Real Madrid viajó para hacerme el reconocimiento, pero finalmente no se dio por un tema de lesiones. Soy un chico que siempre quiere más, así que pienso que, si no se dio, fue por algo. Estoy en el buen camino y depende de mí llegar lejos".