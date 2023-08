Santi Maratea anunció que con la colecta Independiente saldó una deuda con otro grande de Argentina

La colecta de los hinchas de Independiente, organizada por el influencer Santi Maratea, sigue dando réditos a pesar de la merma en el ritmo de recaudación, si comparamos con lo que fueron las primeras dos o tres semanas. Sus renovados fondos siguen contribuyendo a que el club sanee sus deudas.

En esta oportunidad, el remanente de donaciones fue destinado a cumplir con las obligaciones que Independiente tenía con el club Boca Juniors, por el pase de Pablo Pérez. En total el monto transferido es el equivalente en pesos a 105.678 dólares, que consisten en dos cuotas de USD 52.839 cada una, que el Rojo le debía al Xeneize.

Maratea continúa con la colecta en Independiente.

"Pagamos una deuda que tenía Independiente. Estábamos juntando plata para pagar la primera cuota de la deuda con el América de México que se paga en noviembre. Son aproximadamente 700 mil dólares. Habíamos juntado como 300 mil. Teníamos 90 millones de pesos en Mercado Pago, pero el peso se devalúa. De acá a noviembre va a ser mucho menos plata. Entonces le preguntamos al banco si podíamos ir pagándole lo que teníamos, para que no se devalúe, pero nos dijeron que no. Pregunté por qué no y me dijeron porque no. Porque el contrato dice que hay que pagar en noviembre y no antes", comenzó contando Maratea en las historias de su cuenta de Instagram.

Pablo Pérez llegó en 2019. Foto: Noticias Argentinas.

Luego, explicó cuál era el destino inicial de ese capital y por qué terminaron sentenciando la deuda de Boca: "Nuestra idea que era pagar parte de la deuda para que no se devalúe el peso no la pudimos ejecutar. Arrancamos a buscar una deuda que podíamos pagar así no se nos devaluaba la moneda. La deuda tenía que ser en pesos, porque si era en dólares tenés que pedirle al Banco Central que te apruebe la compra del dólar oficial y tarda dos días en habilitártelo. Ya no nos daban los días, porque con los días que nos llevaba hacer la gestión se venían las PASO y con eso se iba a devaluar el peso, suponíamos. Pensamos en pagar los gastos del fideicomiso, pero yo no quería hacer solo eso porque quedaba medio mal. Entonces seguimos buscando y apareció la deuda de Pablo Pérez", señaló.

El futbolista llegó a Independiente en enero de 2019, de la mano del anterior presidente Hugo Moyano. El volante disputó 35 partidos entre la Superliga, Copa de la Superliga, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Se marchó del club en febrero de 2020.