El descargo de Grindetti tras su polémica frase comparativa entre la Provincia e Independiente: "Lo que quise decir..."

La situación tensa en Independiente no cesa. Este miércoles el presidente Néstor Grindetti fue increpado por un hincha, enojado por su declaración comparativa que refería a la relevancia de la Provincia de Buenos Aires y la del club, luego de que anunciara que se tomará licencia en el Rojo, para encarar lo que resta de su campaña electoral.

"Desde ya que para la provincia, el país, la política y la gente es más importante sacar a Kicillof de la provincia que Independiente", aseguró a radio La Red el dirigente. Rápidamente el malestar se apoderó de los hinchas que comenzaron a expresarse en reclamo de una renuncia.

Este jueves, y ante la repercusión que generó la declaración, Grindetti decidió emitir un descargo por las redes sociales en el que intentó aclarar la situación. "A veces, en el medio de una entrevista, donde se debaten diversos temas y apremiados por el tiempo de los programas, teniendo la obligación de responder en pocos segundos, uno no logra expresar todo lo que quiere y siente; sobre todo a una pregunta que requiere de una respuesta más amplia y que no puede resumirse en una sola frase", comenzó explicando.

"Definitivamente, no encontré las mejores palabras para expresarlo y se malinterpretó lo que quise decir. Comparar Independiente con la Provincia de Buenos Aires no es posible, son dos responsabilidades y dimensiones totalmente distintas", añadió.

"Yo soy del Rojo desde hace 63 años, es el club de mis amores, es el cable a tierra que me conecta con mi viejo y mi hijo. Amo a este club y va a ser así para toda la vida. Me involucré y formé parte de una lista porque estábamos en una situación crítica. Todos saben quién soy y conocen mi vida profesional, no soy un desconocido, ni mucho menos", se excusó.

Finalmente, cerró con una fuerte crítica: "Acá había un presidente electo, Fabián Doman, que se fue de un día para el otro de manera irresponsable".