La tajante decisión de Gago con el plantel de Racing, de cara al cruce ante Boca

Luego de una buena remontada ante Atlético Nacional, Racing se prepara para un nuevo cruce con Boca, el equipo con el que más cruces decisivos tuvo en los últimos tiempos. Antes de visitar la Bombonera el próximo miércoles, Fernando Gago tomó una tajante decisión para el inicio de la Copa de la Liga.

Al igual que el Xeneize, la Academia debutará este viernes en el segundo certamen del año en el fútbol argentino. A las 19 horas, el conjunto de Avellaneda visitará a Unión en Santa Fe y el DT tiene en claro lo que hará: poner un equipo totalmente alternativo y guardar sus mejores armas para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Entre lesionados, suspendidos y reservados, Gago no contará con los principales titulares de su Racing ideal. Para empezar, la baja de Roger Martínez es un hecho, ya que fue descartado para el primer encuentro copero con Boca. Misma situación corre para Ignacio Nardoni, ex Tatengue que también sufrió un desgarro, y el arquero Gabriel Arias, que regresó ante los colombianos pero no está al 100% y no lo arriesgarán.

Luego está el caso de Gonzalo Piovi. El defensor central vio la roja ante River en la última fecha de la Liga Profesional. Así las cosas, Pintita tiene cuatro bajas confirmadas para viajar a Santa Fe.

Por último están las figuras que Gago guardará por motus propio. Leonardo Sigali, Gabriel Rojas y Ánibal Moreno no sumarán minutos para Racing en el inicio de la Copa LPF. Sin embargo, no son todas malas noticias, ya que Juanfer Quintero y Agustín Almendra tendrán rodaje ante Unión para no llegar "en cero" ante Boca.