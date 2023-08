La sorpresiva respuesta de Ortigoza al ofrecimiento de Insua para volver a San Lorenzo: “Le dije que…”

San Lorenzo buscará seguir creciendo de la mano de Ruben Darío Insua. Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana, el Ciclón intentará mantener los buenos resultados del primer semestre en la Copa de la Liga y la Copa Argentina, sus objetivos hasta fin de año. Para ello, el Gallego intentó convencer a Néstor Ortigoza de volver del retiro, algo que el ídolo contempló y hasta llegó a dar una respuesta ilusionante.

En diálogo con DSports Radio, el autor del gol más recordado de la historia azulgrana reveló algunos detalles de esas charlas con el DT, que hizo lo posible para que volviera a jugar: "Insua me dijo que me apuré en retirarme, me ofreció volver. Le dije que volvía y a los días me arrepentí. Le expliqué que estoy desenfocado del fútbol", aseguró Orti.

Ortigoza e Insua, dos referentes de San Lorenzo.

"Me puso feliz que Insua me quiera. Él no quería que me retire, quería un año más de contrato. Pero yo me quise retirar por la puerta grande", agregó después. Cabe recordar que, en su último partido, Ortigoza convirtió un penal agónico que le dio a San Lorenzo la clasificación a la Sudamericana de este año.

Luego, el exreferente contó que sigue en contacto con el equipo actual, que está en puestos de clasificación a la Libertadores 2024: "Yo iba mucho a las concentraciones de San Lorenzo. Sigo yendo. Tengo una buena relación con Insua. Lo quiero mucho y me pone muy contento el presente porque se lo ganó solito con el cuerpo técnico y el plantel", expresó.

El último gran momento de Ortigoza en CASLA: gol y clasificación a la Sudamericana.

Además, destacó la labor del entrenador, que en un año convirtió al Ciclón en un equipo que peleaba abajo a uno que compite en todas las canchas: "Hizo un equipo firme, que el hincha se ve reflejado. Nadie esperaba la campaña que hizo. Hoy San Lorenzo tiene muchísimos jugadores de Inferiores. Se le fueron jugadores y nunca se quejó. Con sus herramientas salió adelante. Muchos chicos respondieron a jugar en San Lorenzo, que la camiseta pesa y no es para cualquiera", analizó el argentino nacionalizado paraguayo.

Por último, Ortigoza valoró la función de Augusto Batalla y Jalil Elías, que dieron el paso al frente en el vestuario tras el retiro del 20 y Sebastián Torrico: "Batalla y Jalil estuvieron a la altura. No es fácil reemplazar a Torrico desde el lugar de referente y desde lo futbolístico. Jalil Elías se quedó a pelearla y lo está haciendo muy bien, eso me pone contento", concluyó.