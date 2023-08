La honestidad brutal de Benedetto sobre la eliminación de River de la Libertadores: “Está bueno que…”

Darío Benedetto, entre los temas que tocó en la extensa entrevista que brindó en las últimas horas con la señal deportiva ESPN, fue consultado sobre la pronta eliminación de River de la Copa Libertadores. El delantero de Boca no anduvo con vueltas, fue muy sincero y dejó en claro que es mejor no tenerlo como rival por el buen juego que mostró.

"No sé si que River se quede afuera es un alivio. River, con el buen fútbol que tenía, y el nivel de competencia, era muy bueno. Era una de los candidatos y está bueno que haya quedado afuera”, expresó y luego señaló que no busca tener revancha luego de lo ocurrido en Madrid en 2018 cuando el millonario se quedó con la Copa: "No busco ninguna revancha, si se daba, se daba".

"Al quedar ellos afuera, es un equipo menos, como los demás. A estas instancias quedan los mejores y va a ser jodidísimo. Tenemos buen plantel, muy rico y un gran DT. Pasamos a cuartos, que no es fácil y quedan pocos partidos para tratar de levantar esa copa tan anhelada", agregó Pipa.

Luego, sobre a quienes ve como candidatos, explicó: "Vuelvo a lo anterior. Flamengo era también un cuco y quedó afuera con Olimpia. Yo hasta pensé que pasaba Flamengo y pasó Olimpia. No te podés confiar, ni subestimar. Ahora queda Palmeiras, un equipo muy duro, pero tiene que pasar de fase".

"Es un campeonato muy parejo. Antes, los brasileños sacaban ventaja, hoy creo que no. Está más competitivo. Fijate los equipos que quedaron en cuartos. Nos tenemos mucha fe y confianza, estamos ilusionados", cerró Benedetto.