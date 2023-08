La contundente frase de Scaloni sobre el nivel de la MLS, la liga de Messi: "No es..."

Este martes, Lionel Messi e Inter Miami viajaron hasta Philadelphia en búsqueda del pase a la final de la Leagues Cup. Bastante más al sur en la costa este de Estados Unidos, la AFA inauguró su centro de entrenamiento en South Beach, muy cerca de donde se entrena el astro con su nuevo equipo. Allí estuvo presente Lionel Scaloni, quien dio una tajante respuesta sobre el nivel de la MLS.

En una conferencia de prensa que incluyó a Chiqui Tapia, el DT de la Selección argentina valoró el fútbol que se juega en Estados Unidos, muy criticado por el impresionante dominio que estableció el 10 desde su llegada: "Yo creo que el nivel no es malo. Al contrario, fui a ver el partido del otro día del Inter Miami contra Charlotte y no me pareció malo, es aceptable", aseguró.

Luego, el campeón del mundo agregó que el fútbol estadounidense está en constante crecimiento y que la figura de Messi ayuda a dar ese salto de calidad: "Todos los partidos de fútbol son difíciles. Sin dudas que es una liga que va en ascenso, que va a ir mejorando y atrae cada vez más jugadores a este país, que ya de por sí atrae", analizó.

Por otra parte, Scaloni recalcó que la MLS es una competencia que debe ser tomada en serio, ya que tiene varios clubes de buen nivel: "La dificultad de la liga está, la veo y creo que hay buenos equipos. Sin dudas creo que es una liga que va a ir mejorando, tiene buenos jugadores y llegarán aún mejores", concluyó.

Aunque muchos no la toman en serio y la miran de costado, la liga estadounidense refleja su crecimiento en la actual Leagues Cup. De los cuatro semifinalistas del certamen, hay tres equipos de la MLS y apenas uno de México, que siempre fue el país más fuerte de Norteamérica.