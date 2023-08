Bocha Batista, DT de Venezuela, reveló cómo se siente Rondón en River: "Está preocupado como..."

Luego de la eliminación por la Copa Libertadores, River tiene cuatro meses por delante con una sola competencia y muchos jugadores a quienes darles minutos. Más allá de que la situación es similar en varios puntos de la cancha, Martín Demichelis tiene un verdadero embrollo en la posición de nueve, donde están el recién llegado Facundo Colidio, el disgustado Miguel Borja y el "ansioso y preocupado" Salomón Rondón.

En diálogo con Equipo F de ESPN, el Bocha Batista, DT de la Selección de Venezuela, describió de esa manera el semblante actual del delantero. Además, el entrenador argentino reveló algunos detalles de sus charlas con el máximo goleador histórico de la Vinotinto: "Todavía no ha podido demostrar lo que es. Lo hemos hablado con él y yo le decía que el fútbol argentino no es fácil. No es ni bueno, ni malo: es muy difícil. Viene de la Premier League, pero el mundo River a veces no espera. Es un jugador que profesionalmente es excelente, quiere mejorar continuamente y eso lo va a ayudar", aseguró.

Hace algunas semanas, Demichelis habló sobre lo que le costó a Rondón asentarse no solo en River, sino en el país. Hasta este momento, el ex Everton, Fulham, Málaga y otros convirtió cuatro goles con la camiseta del Millonario, algo que Batista entiende que puede molestar a los simpatizantes: "El de afuera, el de la tribuna, cuando el delantero no hace goles, no está conforme. A nosotros en la selección nos rinde mucho. Al delantero se lo juzga por hacer el gol, pero a veces también tiene otras situaciones de juego donde deja un espacio, pivotea bien... Ojalá pueda no revertir, sino acomodarse en River", reconoció.

El último gol de Rondón en River fue ante Central en la fecha 26 de la Liga.

Por otra parte, el entrenador de Venezuela no puso en tela de juicio la convocatoria de su goleador para las Eliminatorias Sudamericanas, pero sí afirmó que el atacante de 33 años está impaciente por su poca continuidad: "No estoy preocupado, pero todo entrenador quiere que sus jugadores estén activos, que sean titulares o tengan minutos. Hablé con él y lógicamente está preocupado como todo jugador que no juega. Más que preocupado, ansioso por querer revertir esos minutos que no tiene", expresó.

Si bien Batista dijo que el presente de su capitán no lo alarma, las cifras de Rondón en cancha para River son preocupantes. Desde su llegada, el venezolano jugó 20 partidos, pero apenas sumó 844 minutos. Esto da como resultado apenas 9' de juego por encuentro. Con la salida de Lucas Beltrán y el malestar de Borja, el vinotinto podría tener más rodaje en la Copa de la Liga.