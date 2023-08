¡Ojo, Leo!: el momento en el que Messi asustó a todos en la práctica del Inter Miami

Este lunes, Lionel Messi hizo que todos los corazones de Miami se frenaran en seco. En la previa a la semifinal de la Leagues Cup, el 10 del Inter Miami asustó a todos en el entrenamiento tras doblarse el tobillo izquierdo. Afortunadamente para el fútbol, no fue más que un susto momentáneo.

El equipo del Tata Martino ultimaba detalles antes de visitar al Philadelphia Union, el último subcampeón de la MLS. La práctica transcurría con total normalidad y se veía a un Messi tocando la pelota con Sergio Busquets y otros de sus compañeros en un ejercicio casi sin fricción.

Sin embargo, el 10 pegó un salto de dolor ante la presión de Josef Martínez. Tras un mal pase que provocó un control complicado, el rosarino se dobló el pie izquierdo, quedó sentido y dio algunos brincos para pasar el sacudón.

Mientras tanto, Jordi Alba, el ecuatoriano Leo Campana y otros jugadores de las Garzas quedaron petrificados ante la situación. Más allá de esto, Messi volvió al ejercicio casi instantáneamente y siguió como si nada hubiese pasado. Este martes a las 20 horas, el crack y compañía irán por el pase a la final de la Leagues Cup.

Por otra parte, Inter Miami sumó dos caras nuevas este lunes y ambas son argentinas. Aunque no podrán jugar por la Leagues Cup, Facundo Farías y Gastón Avilés se sumaron a las prácticas del Tata Martino. El ex Colón y el ex Racing podrán debutar cuando la MLS reanude su calendario.