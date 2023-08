Los lapidarios “me gusta” de Mancuello contra la CD de Independiente, tras aceptar la vuelta al Rojo

Este miércoles por la noche, mediante una serie de publicaciones en las redes, Federico Mancuello fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Independiente. De esta manera el futbolista de 34 años se prepara para afrontar su tercer ciclo en el club de sus amores, en el cual debutó en Primera en diciembre de 2008.

Como era de esperarse, esto tuvo gran respuesta por parte de los fanáticos del Rojo, quienes se ilusionan con que el regreso de uno de sus ídolos contemporáneos sirva de inyección anímica para revertir el mal presente del equipo en el tabla anual, donde la institución se encuentra a tan solo tres puntos de la zona de descenso.

Los polémicos likes de Mancuello.

Además de tomarse un tiempo para darle una nueva bienvenida a Mancuello a través de las redes sociales, los simpatizantes de Independiente aprovecharon para apuntar contra la Comisión Directiva de la institución, a quienes acusan de no moverse como corresponde en el mercado de pases.

Los polémicos likes de Mancuello.

Sorpresivamente, en Twitter se pudieron apreciar diferentes "me gusta" del mediocampista en este tipo de respuestas, que llamaron la atención. Algunos de los comentarios "likeados" fueron: "La vuelta de Mancuello es toda de él. Que esta dirigencia nefasta no se cuelgue ninguna estrella" y "Gracias por volver, pero a los dirigentes que no hacen nada, traigan jugadores. Necesitamos 4, 2, 6 y un 9. Grindetti pongan plata".

Los polémicos likes de Mancuello.

"Pienso viajar el fin de semana para Argentina. Le pedí permiso a los dirigentes de poder expresar mis intenciones de volver. Los jugadores estamos atados a contratos y no es solo romper un contrato y volver, uno tiene que ser respetuoso con los clubes", expresó el futbolista sobre su salida del Puebla, su último equipo, antes de regresar.