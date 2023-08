Bomba en River: relación “quebrada” con Demichelis y tremenda decisión de Borja

La eliminación prematura en la Copa Libertadores causó un cimbronazo en River. Apenas tres días después, la caída por penales en Porto Alegre podría tener su primera consecuencia: Miguel Borja habría decidido no jugar más en el Millonario tras no sumar ni un minuto en la serie ante Inter y, según Hugo Balassone, "quebrarse" su relación con Martín Demichelis.

Como es sabido, la participación del colombiano en el equipo de Demichelis decayó drásticamente tras aquel emoji de la discordia por ser suplente ante Rosario Central. Este viernes, Hugo Balassone aseguró que el goleador de 30 años buscaría salir de Núñez: "Está quebrada la relación con Demichelis, se sintió destratado por el DT", ratificó en radio La Red.

"La gota que rebalsó el vaso fue haberlo mandado a correr a un costado y no ingresar en Porto Alegre. Entra [Facundo] Colidio que tiene dos días en el club y él queda afuera", agregó el periodista. Cabe recordar que Borja sumó apenas 19 minutos en los últimos cuatro partidos de River: jugó 15' ante Racing con el título definido, 4' en la eliminación con Talleres por Copa Argentina y vio los 180' ante Inter desde el banco.

"Las razones no son solo deportivas. No es por si entró o no entró. En el último partido, Borja quedó corriendo a un costado y nadie le avisó que no había más ventanas de cambio. Yo cuento, del lado del jugador, que Borja argumenta que el técnico lo destrató [...]", ahondó Balassone.

Además, el periodista añadió detalles sobre aquella conflictiva previa a la visita a Rosario Central: "Lo que no asume Borja es quedar detrás de Rondón, que llegue Colidio para competir y que, en la semana en la que él entrenó como titular, después lo desplace. Este fue el motivo detrás del emoji", concluyó.

Un año atrás, el colombiano llegó a Núñez por casi 7 millones de dólares y el rótulo del gran último refuerzo que pidió Marcelo Gallardo. Pese a convertir goles importantes en 2023, a Demichelis nunca le terminó de cerrar el colombiano. Más allá del excelso rendimiento de Lucas Beltrán, el hecho de haber traído a Salomón Rondón y Facundo Colidio lo hizo retroceder mucho en la consideración.