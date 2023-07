Los picantes tuits de la hermana de Batalla contra los hinchas de River: "Dejen de joder llorando en..."

La discusión subida de tono entre Enzo Pérez y Augusto Batalla no cayó bien en algunos hinchas de River. Tras el empate en el Nuevo Gasómetro, el arquero de San Lorenzo, cuyo pase pertenece al Millonario, se cruzó con el mendocino: "¡No sabía que eras tan guapo ahora!", le tiró el capitán riverplatense.

Ante las cámaras de televisión, el capitán del Ciclón se ocupó de quitarle importancia al ida y vuelta, asegurando que fueron "cosas de partido" y que mantiene una relación de amistad con sus excompañeros. No obstante, esto no fue suficiente para algunos usuarios de Twitter, que insultaron al arquero y a su familia por el hecho. Ante las agresiones, la hermana de Batalla, Pilar, salió al cruce.

Soy hincha de River y cada vez entiendo menos al hincha de River. En vez de estar festejando la punta a cuatro fechas de terminar el campeonato están jodiendo no solamente a un chabon que está haciendo su laburo donde le toca hoy. Sino también a la familia. — pili batalla ? (@pibatalla) July 9, 2023

Desde su propia cuenta, la mujer le contestó a todos los que insultaron a su hermano y a ella sin razón, ya que Batalla se debe a San Lorenzo más allá de pertenecer a River: "Soy hincha de River y cada vez entiendo menos al hincha de River. En vez de estar festejando la punta a cuatro fechas de terminar el campeonato, están jodiendo no solamente a un chabon que está haciendo su laburo donde le toca hoy, sino también a la familia", disparó la joven.

Que culpa tengo yo de lo qué pasa adentro de una cancha de fútbol como para que me escriban barbaridades irrepoducibles por redes sociales?

River es más grande como para ponerse a llorar por todo. Dejen de joder llorando en nombre de River. No representan así al club. — pili batalla ? (@pibatalla) July 9, 2023

En un segundo tuit, Pilar Batalla insistió en que, como hincha del Millonario, no puede entender el comportamiento de algunos de sus pares: "¿Qué culpa tengo yo de lo qué pasa adentro de una cancha de fútbol como para que me escriban barbaridades irrepoducibles por redes sociales? River es más grande como para ponerse a llorar por todo. Dejen de joder llorando en nombre de River. No representan así al club", escribió.

Los comentarios se llenaron de hinchas de River ratificando su postura contra Batalla y fanáticos de San Lorenzo pidiendo por su estadía en el club. Una vez que termine el campeonato, el Millonario tiene la opción de "repescar" al arquero que se convirtió en uno de los mejores del fútbol argentino con el Ciclón.