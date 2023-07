La tajante decisión de Demichelis ante la posibilidad de que River salga campeón el lunes: “Los jugadores tendrán…”

Martín Demichelis, entrenador de River, celebró llegar al próximo partido con Estudiantes de La Plata “dependiendo de nosotros” ante la eventual posible coronación del equipo de Núñez en el presente torneo de la Liga Profesional (LPF), con tres fechas de anticipación, y también se refirió a la posibilidad de que lo consiga el próximo lunes tras empatar con San Lorenzo.

Para que eso ocurra, Talleres de Córdoba deberá perder ante Unión de Santa Fe, ya que de esa manera quedará a diez puntos cuando restan nueve en juego. Ante la consulta, el DT comunicó una tajante decisión: “Los jugadores tendrán dos días libres y no sé si se juntarán. Yo estaré en casa planificando el próximo partido porque tenemos una semana para vivir con calma y armonía”.

River sigue dependiendo de sí mismo para ganar la Liga.

“Estamos ante la posibilidad de coronar algo que venimos construyendo hace siete meses. Es momento de seguir enfocados en ese objetivo. Ojalá sea el sábado con nuestra gente y en nuestro maravilloso estadio. Tenemos una semana para vivir con calma, humildad y trabajo. Sabemos que el estadio estará repleto porque el hincha de River nunca dejó de apoyar", se ilusionó.

Del partido, analizó: "Sabíamos que iba a ser un partido donde debíamos tener muchísima paciencia para poder herir. Defendieron muy bien, no pudimos hacer ese gol, pero nos vamos a casa dependiendo de nosotros. Jugamos un partido durísimo. Ellos (San Lorenzo) supieron defender ante el mejor equipo ofensivo que somos nosotros (River)".

"El resultado fue justo. A ellos los dejó sin posibilidades matemáticas de pelear el torneo. Vamos primeros, somos el equipo que más convirtió y con situaciones generadas. Me siento representado por el equipo y no es casualidad que hace tantas fechas no le conviertan goles. Me siento orgulloso del equipo que somos hoy", cerró Demichelis.