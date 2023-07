La reacción de Enzo Pérez cuando los hinchas de San Lorenzo cantaron “pagan y pagan para salir campeón”

El partido entre San Lorenzo y River, que terminó en empate, tuvo un clima caliente antes, durante y después del duelo. De hecho, cuando el plantel millonario se retiraba de la cancha, los hinchas del Ciclón comenzaron a cantar "baila la hinchada baila, baila de corazón.. pagan y pagan , pagan y pagan para salir campeón".

Esto generó la inmediata reacción de Enzo Pérez que, se volvió hacia donde estaban sus compañeros y les dijo: "No hagan nada eh. Ningún gesto, ninguna seña, no sean boludos y no hagan nada". Esto marca la tremenda influencia que tiene el volante mendocino y la experiencia para, con frialdad, calmar a los futbolistas que estaban con las pulsaciones a pleno.

Antes había protagonizado un cruce con Augusto Batalla, a quien le dijo desafiante: "¡No sabía que eras tan guapo ahora, está bien! ¡Dale, dale!". El arquero, y capitán de San Lorenzo, jugó un partido especial teniendo en cuenta que sigue perteneciendo al millonario quien podría "repescarlo" cuando finalice la Liga Profesional.

River Plate, líder del torneo 2023, recibirá a Estudiantes el próximo sábado a las 19, según la programación oficial de la fecha 25 de la LPF. El Millonario, que podría consagrarse mañana si Talleres pierde con Unión de Santa Fe, jugará ante su público en el estadio Monumental ya con el título asegurado y con la posibilidad de coronar ese mismo día sumando apenas un punto.