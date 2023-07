La picante pregunta a Insua que lo descolocó tras el 0-0 de San Lorenzo y River: “Empezamos suave la conferencia”

San Lorenzo fue lo que demostró en todo el campeonato: un hueso duro de roer para cualquiera, incluso hasta para el líder River. En el Nuevo Gasómetro, el Millonario cortó una racha de 38 partidos seguidos con al menos un gol convertido, y mucho tuvo que ver el planteo del CIclón. Consultado por si fue una "paliza táctica", Ruben Darío Insua se tomó con gracia y destacó lo hecho por su equipo.

En conferencia de prensa, el Gallego recibió una pregunta muy directa que lo sorprendió a él y al resto de los periodistas presentes. "Hola Gallego, ¿fue una paliza táctica de San Lorenzo a River?", disparó un cronista de Radio Continental, a lo que el entrenador contestó: "Empezamos suave [la conferencia]", tiró con una sonrisa.

Luego, Insua analizó el juego y aseguró que el conjunto azulgrana planteó un partido muy parejo ante un equipo de una jerarquía superior: "Fue un partido dentro de lo que preveíamos. River es un equipo que tiene muy buen manejo de pelota, nosotros hicimos un buen juego, pudimos neutralizar la gran cantidad de virtudes que tienen ellos", expresó.

"Me voy conforme con el rendimiento colectivo del equipo. La expulsión de (Nahuel) Barrios nos condicionó mucho y no terminamos bien las últimas jugadas", señaló después. River no había pateado al arco en el primer tiempo y el Ciclón arrancó el complemento complicando a su rival. Sin embargo, la roja de su número 10 trastocó el desarrollo del encuentro.

Por último, Insua señaló: "Hicimos un buen partido, con gran esfuerzo físico sobre todo cuando teníamos un hombre menos. Creo que, por eso, la gente premió al equipo con un reconocimiento al final. La idea siempre fue mejorar el semestre pasado y en ese camino estamos", concluyó.