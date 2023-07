La tajante respuesta de Batalla tras el “sos guapo ahora” de Enzo Pérez: “Ya nos…”

"¡No sabía que eras tan guapo ahora!". La frase de Enzo Pérez para Augusto Batalla refleja a la perfección las revoluciones en las que terminó el clásico entre San Lorenzo y River en el Nuevo Gasómetro. Consultado por su cruce con el capitán del Millonario, el arquero del Ciclón dejó una respuesta contundente.

"NECESITAMOS UN ESFUERZO MÁS GRANDE DE LA PARTE DIRIGENCIAL"



Augusto Batalla logró mantener su arco en 0 nuevamente en el empate ante River y reclamó más refuerzos para que San Lorenzo pueda seguir siendo competitivo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UWL6hWeFUp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 9, 2023

En diálogo con TNT Sports, el capitán azulgrana no quiso dar muchas vueltas y le quitó importancia al cruce dialectico con su par de River: "No, no pasó nada... después empiezan con toda la película. Son cosas del partido", aseguró de forma tajante.

Luego, Batalla reconoció que tiene una buena relación con varios de sus excompañeros en River y con Enzo, con quien compartió equipo en 2017: "Ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo, tomar un vino y pasarla bien", sentenció.

Consultado por la posibilidad de regresar al club que lo formó, el arquero de San Lorenzo no quiso entrar en polémicas: "Veré que sucede con mi futuro, no depende de mí volver a River, ahora estoy enfocado acá", aseguró.

Más allá de las preguntas sobre sus vínculos con el Millonario, Batalla se mostró convencido de seguir en el Ciclón y hasta le exigió a los dirigentes que hagan un esfuerzo en el mercado de pases. El próximo paso para San Lorenzo será visitar a Independiente Medellín por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Dicho encuentro será el miércoles a las 21 horas.

