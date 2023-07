La pícara respuesta de Demichelis sobre qué le dijo a Batalla: “¿A quién? Me…”

Augusto Batalla vivió un partido más que particular en el Nuevo Gasómetro. El arquero y capitán de San Lorenzo enfrentó a River, club donde se formó y al que todavía pertenece, y fue figura del encuentro. Tras el pitazo final, el guardameta se abrazó con Martín Demichelis y habló en el oído y con la mano tapada, algo que alimentó a los rumores de su regreso.

El Millonario es dueño del pase de Batalla y tiene la opción de repescarlo cuando finalice la Liga Profesional. Ante un bajón en el rendimiento de Franco Armani, se comenzó a barajar la posibilidad de que el club de Núñez active dicha posibilidad contractual. No obstante, el DT riverplatense pateó la pelota a la tribuna.

Al ser consultado por su charla con el arquero rival, Demichelis respondió de forma muy pícara: "¿Con quién? Me olvidé de lo que hablé ya", dijo el entrenador con una sonrisa en el rostro.

¿QUÉ SE HABRÁN DICHO? El abrazo entre Demichelis y Batalla luego del empate entre San Lorenzo y River por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/EQWMIqabmT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 9, 2023

Claramente, Demichelis no quiso alimentar los rumores y desestimó la pregunta tan pronto como pudo. Sin embargo, no interrumpió al periodista, sino que dejó pasar la consulta al completo. Luego, agregó: "No, no voy a hablar del mercado, lo repito en cada conferencia de prensa", sentenció.

Sobre su posible regreso a River, Batalla tampoco dio muchas vueltas: "Veré qué sucede con mi futuro, no depende de mí volver a River, ahora estoy enfocado acá", señaló.