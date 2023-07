La desconocida revelación del biógrafo de Messi y su relación con Scaloni: "Todo empezó con..."

Lionel Messi logró cumplir el mayor sueño de su vida. El mejor jugador del mundo se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina y tachó el casillero que le quedaba pendiente en su extensa y exitosa carrera como profesional.

En las últimas horas quien se refirió a la coronación del mejor jugador del mundo fue Guillem Balague. El español, autor de la única biografía autorizada del rosarino, reveló detalles pocos conocidos sobre lo que fue la construcción del equipo de Lionel Scaloni en los últimos años.

El español habló sobre la coronación de Messi con la Selección argentina.

Para comenzar, en un documental realizado por la cadena británica BBC, el escritor soltó: "Todo empezó con una conversación de Scaloni con Messi, ‘¿Qué quieres hacer?, ¿qué tipo de jugadores deberíamos tener?, ¿qué funcionaría?, creo que puede ser esto, pero qué opinas tu’. Era una conversación entre iguales y cuando tienes al mejor del mundo tienes que hacer eso. Tengo la idea clara de que Leo y Scaloni han conectado de una forma que no lo logró ningún otro entrenador”.

A la hora de referirse al objetivo con el que plantel enfrentó el Mundial de Qatar 2022, Balague expresó: “Uno no debería tardar tanto en darse cuenta que cuando tienes un genio debes tratarlo diferente, pero en el fútbol hay grandes egos y los jugadores que son convocados a una selección son los genios de sus clubes. Entonces trata de decirles ahora que bajen eso porque solo hay un genio aquí. En el pasado eso no funcionó porque había grandes jugadores que querían tener ese impacto y no depender de una sola persona. Pero hablas de jugadores en este grupo que admiran a Messi y sienten la responsabilidad de que Messi gane el Mundial”.

Para finalizar, el español se tomó el tiempo de analizar la figura que el GOAT mostró en la máxima cita mundialista: “Puedes ser el mejor jugador del mundo, pero en algún punto eres un niño y creo que Messi pudo reconectarse con ese niño que tenía un sueño hace mucho tiempo que dijo, ‘Quiero ganar el Mundial’. Ese es el Messi que vimos en Qatar”. Y en relación a lo deportivo, remarcó: “Leo desde hace un tiempo es un jugador de momentos, pero ha tenido los mejores momentos en la Copa del Mundo”.