Furor por Messi en Estados Unidos: la primera foto "oficial" con la camiseta del Inter Miami

Lionel Messi continúa de vacaciones, por lo que aún no fue presentado como incorporación de Inter Miami. Sin embargo, su inevitable influencia a nivel marketing y ventas no necesita esperarlo. Este jueves se viralizaron imágenes de un local deportivo de la marca que viste al equipo, donde se expone en sus vidrieras la indumentaria del club con su nombre y número.

Cuando aún restan algunos días para esa presentación oficial, el local insignia de Adidas en Nueva York ya luce cartelería con el rosarino enfundado en los colores de su nuevo equipo. De hecho, tal es la importancia que se le otorga a su llegada que la marca Adidas modificó su histórico slogan "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) por uno en referencia a Messi: "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").

Lionel Messi, editado con la camiseta del Inter.

La publicidad está centrada en la cartelería y en el concepto de bienvenida. Pero los locales todavía no venden la camiseta del argentino porque aún resta la firma que haga oficial el vínculo ya arreglado.

La movida publicitaria de Adidas es una muestra más del revuelo que genera el exfutbolista del París Saint Germain y Barcelona. De que generó en su llegada a la capital de Francia, y del que va a generar y ya está produciendo en Estados Unidos, un país que a pesar de su poca tradición futbolística, viene mostrando síntomas de interés.

Uno de ellos es el inusitado aumento en la demanda por entradas para los próximos partidos del equipo, que motiva el aumento desmedido de los precios de estos tickets.

"Impossible is coming" con la silueta de Messi.

Desde Inter Miami planean contar con Messi entre el 14 y 15 de julio. Para esa fecha, viajará a Estados Unidos, se reunirá con los dirigentes, firmará su contrato por tres temporadas (con cláusula de salida al final del segundo) y se pondrá a las órdenes del flamante entrenador Tata Martino.