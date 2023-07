El “contraataque” de Gago a Insua sobre el arbitraje en Racing-San Lorenzo: “Hubo tres penales, dos para…”

Hernán Mastrángelo estuvo en el ojo de la tormenta en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro no tuvo una buena noche en el empate entre Racing y San Lorenzo, ya que ambos equipos se cansaron de reclamar varias situaciones polémicas que pudieron haber decantado la balanza. Luego de las picantes frases de Ruben Darío Insua, Fernando Gago habló sobre el referí y le contestó a su colega.

uD83DuDC49 EL RECLAMO DE GAGO POR EL PENAL QUE NO LE DIERON A #RACING uD83EuDD2Cpic.twitter.com/gmBDNGjeXQ — Racingmaníacos (@RacingManiacos) July 6, 2023

En conferencia de prensa, el Gallego aseguró que al Ciclón le faltó que Mastrángelo cobre "dos penales y que no expulse a Rafa Pérez" para ganar. Por su parte, el DT de la Academia dio su parecer sobre las jugadas polémicas del encuentro: "Hubo tres penales, uno para San Lorenzo y dos para Racing", disparó.

Las faltas a las que se refiere Gago fueron ambas en el segundo tiempo. A los 23 minutos, Maximiliano Romero había quedado mano a mano con Augusto Batalla, pero Agustín Giay lo impactó de atrás y cayó encima del delantero de Racing, quien explotó y fue a protestar con todas sus fuerzas.

OTRA POLÉMICA EN EL CILINDRO: ¿era penal para Racing en el final?



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/OTKAGLkaoX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2023

El segundo penal no cobrado a la Academia fue un agarrón a Paolo Guerrero en plena área de San Lorenzo. Era el último minuto y, como no había sancionado la misma falta sobre Giay al comienzo del encuentro, Mastrángelo no quiso comprarse un problema, obvió la falta y marcó el final del partido.

Por último, Gago se refirió a la expulsión de Gabriel Hauche, otro suceso que cambió el trayecto del partido: "En la expulsión, Hauche lo termina pisando, pero el jugador de San Lorenzo viene de atrás. Para el que jugó al fútbol, sabe que es imposible sacar el pie en ese momento. El VAR tiene que ser justo", recalcó.