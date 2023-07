Bomba en River: ¿se va libre un referente y titular indiscutido de Demichelis?

El comienzo de julio provoca movimientos en todos los clubes y River no es la excepción, ya que mientras el experimentado Enzo Pérez todavía no decidió su futuro en el mediano plazo, Flamengo no se llevará en este semestre al uruguayo Nicolás De la Cruz y su compatriota Sebastián Boselli no llegará por el momento a Núñez.

Enzo no define su futuro y en River se preocupan.

El mendocino, de 37 años, todavía no decidió renovar el contrato que lo une a hasta diciembre de este año, mientras medita su futuro con el objetivo seguro de retirarse en el club en el que surgió, Deportivo Maipú. La idea del jugador es tomarse el mayor tiempo posible para decidir cómo seguirá su carrera y en River las alarmas se encendieron.

Pérez ha jugado poco en esta recta final del certamen ya que padece una sinovitis en la rodilla derecha que no le ha permitido estar a disposición de Demichelis. Su posible partida, claro está, no será en medio de la Copa pero los rumores aumentaron luego de que el pasado domingo se fue hasta San Martín para ver el partido que Maipú disputó ante Chacarita por la Primera Nacional.

"El está muy pendiente del día a día de Maipú, es hincha. Estuvimos hablando con Enzo antes del partido, es un placer hablar de River, de nosotros. Ojalá que lo podamos tener en el corto tiempo. Es importante tenerlo cerca, los más chicos lo ven y eso hace que la gente quiera estar en Maipú. Lo que queremos es que ojalá Enzo se ponga la camiseta", dijo Luis García, DT de Maipú.

Por su parte De la Cruz no será negociado a un rival directo en Copa Libertadores. Por lo tanto el montevideano de 26 años jugará el segundo semestre de este año en River, algo que no es tan seguro que ocurre con el también nacido en la capital uruguaya pero hace 19, Sebastián Boselli, el zaguero central que luciera en el campeón mundial Sub-20 y es el apuntado desde el "millonario", cuya primera oferta por un porcentaje de su pase fue rechazada en principio por el club donde milita, Defensor Sporting.