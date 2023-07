Piqué reveló qué decía Messi sobre la MLS cuando jugaba en Barcelona: “En el vestuario mencionaba el…”

La llegada de Lionel Messi a la MLS causó una revolución y generó que muchas estrellas del fútbol empiecen a mirar de manera diferentente a la liga estadounidense. Pero la decisión de haber elegido Inter Miami por encima de Barcelona, entre otros, hizo que muchas figuras se pronuncien al respecto.

En las últimas horas fue Gerard Piqué, con quien ganó todo en la Ciudad Condal, el que irrumpió para dar su punto de vista y reveló, en diálogo con el diario Olé, que la idea de poder ser parte de la MLS la tenía varios años atrás: "Ya en el vestuario hace años mencionaba el hecho de que cuando dejara de competir en Europa su idea era ir a Estados Unidos".

Messi encendió la MLS:

"Y más a un mercado como Miami donde creo que se siente muy a gusto. Ya ha llegado y en dos partidos pues ya ha demostrado que va a ser una liga que va a disfrutar mucho jugando. Busi (Busquets) también ha ido ahí, Jordi Alba... se van a juntar ahí y la van a pasar bien", agregó el español.

Luego, durante la charla, fue consultado sobre la chance de que sea parte de la Kings League, liga que preside y respondió: "¿Por qué no? El Kun me lo dice muchas veces que por qué no intentarlo, sé que es un hermano para el Kun y está muy conectado con él. Ahora ha llegado a Miami, la está rompiendo ahí, como siempre, y le deseo lo mejor. Veremos en un futuro, ¿por qué no?".

El conjunto dirigido por Gerardo Martino conoció su adversario para los 16vos de final de la Leagues Cup. Será el Orlando City que, tras el triunfo agónico de por 3-2 ante el Santos Laguna de México, avanzó a la siguiente instancia para disputar el clásico de la ciudad. El partido será el próximo miércoles en horario a confirmar.