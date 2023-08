El esperado anuncio de Grindetti en Independiente tras la mala campaña en la Liga: “Vamos a…”

Independiente vivió imágenes muy tristes el último sábado. La derrota ante Boca, el cierre de otra pobre campaña y la complicada situación con el descenso pasaron a un segundo plano con la injustificada represión policial a los hinchas y socios del Rojo. Luego de hacer referencia a una cuestión política y desligarse del accionar de la seguridad, Néstor Grindetti aseguró que habrá novedades en cuanto a lo futbolístico esta semana.

En diálogo con radio Mitre, el presidente de Independiente expresó su preocupación por la actualidad del club y afirmó que la Comisión Directiva trabaja para mejorar el plantel: "Esta semana vamos a estar anunciando refuerzos seguramente, y cuando uso la palabra seriedad es para justamente no dar nombres en este momento", advirtió.

Luego, el máximo dirigente del Rojo, apuntado por los cánticos de los hinchas el último sábado, agregó: "A mí no me gusta dar y decir cosas que todavía no están concretas". Por esta razón, Grindetti mostró mesura y no alimentó los rumores del mercado de pases.

"Por respeto a los jugadores que están involucrados y a la comisión directiva que está negociando. Así que esta semana seguramente vamos a estar dando anuncios", concluyó el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.

Por ahora, ningún jugador apareció en el radar de Independiente. Uno de los que rechazó ir al Rojo fue el uruguayo Leandro Morales, zaguero central de Gimnasia y Esgrima La Plata. Más allá de ese caso, hasta el momento no hay ruidos ni nueces en Avellaneda.