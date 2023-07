El día que Saracchi, ex River, explicó por qué podría aceptar jugar en Boca: “Es por lo…”

Mientras todos los flashes se fueron con Edinson Cavani, Boca tiene todo acordado con el lateral Marcelo Saracchi, también uruguayo y con la curiosidad de tener pasado en River, quien sería oficializado en las próximas horas como nuevo refuerzo del club de La Ribera.

El futbolista oriundo de Paysandú, de 25 años, llega procedente del Levante de la segunda división de España, y bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, el defensor jugó 30 partidos, marcó un gol y festejó tres títulos: la Copa Argentina 2017, la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018, justamente contra Boca.

Tiempo atrás, en una entrevista, el defensor había sido consultado sobre la chance de ponerse la camiseta xeneize y dejó abierta la puerta para que ocurra, explicando los motivos: "Es cierto que estoy muy identificado con River. Pero yo digo que esto, además de ser pasión, es por lo económico. Tengo un hijo, una mujer y una familia detrás, muchas veces los hinchas no piensan eso".

"Ojalá que yo el día de mañana pueda decidir con el corazón, no por lo económico, pero todos sabemos que esto es un trabajo. Dios quiera que el día de mañana me quiera River, pero si me quiere Boca también…”, agregó quien, si supera la revisión médica, se sumará la lista de jugadores que se pusieron las camisetas de ambos equipos.

Formado en Danubio, Saracchi se marchó de River a mediados de 2018 en una venta millonaria: Leipzig de Alemania lo compró en 12.5 millones de euros. Luego pasó a préstamo al Galasataray de Turquía y en 2022 quedó con el pase en su poder tras no renovar contrato. A comienzos de ese año firmó con el Levante para jugar en la Segunda División y le quedaba un año de contrato.