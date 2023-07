La picante “advertencia” de Demichelis al plantel de River tras la derrota ante Barracas: “Hay que estar…”

Luego de la derrota ante Barracas Central, Martín Demichelis, reconoció que la rotación era "muy necesaria" ya que había algunos futbolistas que estaban al límite y hasta corrían riesgo de lesionarse. Pero, además, durante su análisis envió una picante advertencia para el plantel teniendo en cuenta el flojo nivel que mostraron algunos futbolistas durante el duelo del sábado.

"En ese partido perdimos frescura y estaba clara la rotación. Confío plenamente en el plantel, cuando aparecen las oportunidades hay que demostrar estar a la altura de la institución. Sacaré mis propias conclusiones, junto con el plantel, haciendo un análisis en frío, más certero, sobre lo que pasó", señaló el entrenador de River sin querer entrar en mayores detalles.

Además, sobre la derrota en sí, expresó: "Que no nos confunda el resultado. A nosotros no nos va a confundir. El que piense que subestimamos el partido no nos conoce. Yo respeto a todos. Hoy no subestimé a nadie, sabía que veníamos a una cancha dificilísima. Esto continúa, hay que seguir trabajando".

Pese al traspié, River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba y San Lorenzo, que se ubican a nueve unidades cuando restan cinco partidos por jugarse.

River se enfrentará el próximo miércoles a Colón, de local, en la búsqueda de la recuperación, y luego visitará a San Lorenzo, uno de sus escoltas, el sábado próximo a las 20.30 en el clásico de la 24ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).