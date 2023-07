La fuerte advertencia de Flamengo a River por el pase de De la Cruz: "O negociamos o..."

River logró encaminar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de finalizar en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Grupo D. Ahora el principal objetivo del Millonario es lo que sucederá entre el 2 y el 9 de agosto, fechas pactadas para la primera de las llaves a eliminación directa.

El próximo miércoles Conmebol desarrollará el sorteo para conocer los cruces de dicha instancia. Aquí el equipo de Martín Demichelis podría cruzarse contra Flamengo (a quien enfrentó en la final de la edición 2019). Justamente el equipo brasilero es quien está hace tiempo tras los pasos de Nicolás de la Cruz.

El vicepresidente de Fluminense habló sobre las negociaciones por el uruguayo.

En este contexto, quien se refirió a dicha situación fue Marcos Braz, el vicepresidente del club carioca. "De la Cruz es un jugador calificado para venir a Flamengo, pero River se sentó encima de la cláusula de rescisión, que es de 16 millones de dólares. Eso no lo vamos a pagar, no es razonable. O negociamos o el jugador no viene. Es simple".

Sin moverse ni un centímetro de la postura que planteó en conferencia de prensa, uno de los máximos directivos del equipo conducido tácticamente por Jorge Sampaoli sentenció: "Queremos pagar lo que creemos que es justo. Si se puede discutir, nos sentaremos. Si no, buscaremos otras alternativas".

A inicios del mes de junio Nicolás de la Cruz firmó la extensión de su contrato en River hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto con el único objetivo no emigrar en condición de libre. La postura del Millonario es clara, escuchará cualquier oferta que exista por el jugador, salvo las que lleguen por parte de un potencial rival directo en el torneo de clubes más importantes del continente.