El pícaro mensaje de Insua a River sobre la posible repesca de Batalla: "Tienen al arquero campeón del mundo, no creo que…”

San Lorenzo sufrió, pero venció a Platense por penales y avanzó de ronda en la Copa Argentina. Como ya es una norma, Augusto Batalla se vistió de héroe al atajar dos disparos y convertir el suyo para sellar la clasificación. Toda la hinchada del Ciclón coreó su nombre, pero los rumores de una posible repesca por parte de River se intensifican y Ruben Darío Insua dejó un pícaro mensaje para el Millonario.

En diálogo con TyC Sports, el Gallego se mostró muy contento por el presente de su arquero y capitán. El Millonario tiene la chance de cortar el préstamo y recuperar a Batalla antes de que se termine el vínculo, pero el DT no cree que esto vaya a suceder: "Él tiene contrato acá hasta el 31 de diciembre. Imagino que antes de eso la dirigencia de San Lorenzo se va a comunicar con la de River y llegarán a un entendimiento, ¿no? Él está muy cómodo en el club, la gente lo quiere mucho... Tengo una visión optimista, diría", expresó.

Ante la repregunta, Insua dio a entender que el campeón del fútbol argentino no necesita a Batalla entre sus filas: "No creo que a la economía de River le cambie mucho... lo digo con muchísimo respeto, no me quiero meter en la economía de otro club. River es un gran club, tiene al arquero campeón del mundo, nosotros tenemos a Batalla, así que estamos contentos. River con Armani, Nosotros con Batalla", aseguró con una sonrisa.

En un tono más serio, el Gallego dejó en claro que el Ciclón debe hacer todo lo que esté en su alcance para retener a su capitán y figura: "Después, el monto que establezca River para Batalla... San Lorenzo tendrá que ejecutarlo, pagar y ojalá que se quede mucho tiempo. Tenemos dos arqueros muy jóvenes, Batalla y Altamirano, que queremos que se queden con nosotros", agregó.

Según diferentes versiones, la intención de River no es quedarse con el arquero surgido de sus inferiores, sino que repescarlo de San Lorenzo y venderlo al exterior. Por lo pronto, Batalla dejó muy en claro en varias ocasiones que a él le gustaría quedarse en Boedo.