La sorpresiva decisión que tomaría Suárez, con el interés de Inter Miami de sumarlo ya al equipo de Messi

Inter Miami no para de acumular figuras. La llegada de Lionel Messi a la franquicia decantó en una reunión al mejor estilo "The Last Dance" de las grandes glorias del Barceona. Tras las confirmaciones de Sergio Busquets y Jordi Alba, se rumoreó la posibilidad de sumar a Andrés Iniesta, pero la chance más latente fue Luis Suárez.

Luis Suárez se queda en Gremio hasta fin de año. Se lo acaba de asegurar a @ESPNUruguay una fuente muy cercana al futbolista. pic.twitter.com/AVe2G5yaQW — Diego Muñoz (@diegomunoz75) July 25, 2023

No obstante, el pase estaría caído. Según informó el periodista uruguayo Diego Muñoz de ESPN, los tiempos no dan para que el Pistolero se sume al Inter Miami este año, por lo que cumpliría su contrato con el Gremio de Porto Alegre hasta diciembre de 2023.

"Luis Suárez se queda en Gremio hasta fin de año. Se lo acaba de asegurar a @ESPNUruguay una fuente muy cercana al futbolista", sentenció el cronista del país vecino. De esta manera, se caería el sueño de ver a Messi con el ex Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros.

Esta es una decisiòn que sorprende por parte del uruguayo, ya que se creía que Inter Miami iba a acelerar ahora y estaba dispuesto a pagar un resarcimiento económico sin precedentes al conjunto tricolor de Porto Alegre. Incluso, había adquirido un cupo de extranjero para sumarlo.

Por otra parte, Federico Buysan, otro periodista de renombre en Uruguay, agregó más detalles sobre la actualidad de Suárez en el Gremio: "Suárez realiza fisioterapia esta mañana y a última hora se resuelve si juega ante Flamengo mañana las semifinales de la Copa de Brasil", sentenció en Twitter.

Así las cosas, Messi seguirá haciendo dupla con el venezolano Josef Martínez. Mal no le fue hasta el momento: lleva tres goles en dos partidos.