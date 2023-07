Dos Lucas para Almirón: Janson y Blondel fueron presentados y revelaron qué sintieron ante el llamado de Boca

Finalmente, Boca presentó a las nuevas caras del plantel de Jorge Almirón. Los tocayos Lucas Blondel y Lucas Janson posaron con sus nuevas camisetas y se refirieron al momento en el que fueron llamados por el interés del Xeneize, que va por más en este mercado.

En conferencia de prensa junto al Consejo de Fútbol y Jorge Amor Ameal, los flamantes refuerzos revelaron sus sensaciones de este nuevo paso en sus carreras. En esta línea, el ex Vélez se expresó de forma muy honesta: "La realidad es que, cuando llega una chance así, uno no quiere desaprovecharla. Cuando mi representante me comunicó el interés de Boca, obviamente que hice todo lo posible de mi parte para estar acá. Se terminó dando, así que estoy muy, muy contento", aseguró.

Por su parte, el ex Tigre, de 26 años, reveló que no quiso subir sus expectativas más de la cuenta por si el pase se caía: "Al principio, uno no quiere ilusionarse porque es algo muy grande. Hasta que no está todo, uno se cuida un poco. Es una oportunidad única, la afrontaremos con mucha alegría y la responsabilidad que merece", sentenció.

Blondel y Janson en el vestuario de Boca (@BocaJrsOficial)

Además, Blondel, que ya lleva varios días entrenando en el predio de Ezeiza, se mostró emocionado de poder jugar con el apoyo de la Bombonera: "Entrar a la Bombonera te activa todos los sentidos, es algo muy lindo. Lo viví como rival y es algo impresionante, no me quiero ni imaginar tener esa gente a favor, con muchas ganas de vivirlo", agregó.

Finalmente, Janson fue consultado por la función que le espera con Almirón: "Estamos acostumbrados a cambiar continuamente posiciones o esquemas. Nos vamos a adaptar rápido. Ayer lo vi desde casa, lo vi bien. Lo importante es que se ganó, se vio un equipo con muchas ganas, garra como siempre, muy bien", concluyó.