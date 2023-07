Qué dijo Gago sobre hacerle el pasillo de campeón a River en el Monumental: "¿Por qué...?"

Racing cumplió y se quedó con un importante triunfo en condición de local. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia venció 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó en las puertas de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana del la siguiente temporada.

Luego de la gran victoria de sus dirigidos, Fernando Gago dijo presente en la conferencia de prensa. Entre otros temas, al finalizar la misma, Pintita protagonizó un particular momento al ser consultados sobre la posibilidad de que su equipo reciba a River (próximo rival) con un pasillo de campeón en el Más Monumental.

"No tenía idea, no sabía. Si es una norma de la Liga lo tendremos que hacer. Si no es una norma de la Liga, ¿por qué lo tenemos que hacer? Si hay algo para hacerlo, no hay problema. A mi me ha tocado jugar en una situación parecida, donde el rival lo tenía que hacer y lo hizo. Si es una norma de la Liga no hay problema", expresó el DT de Racing sobre el tema.

A la hora de analizar lo demostrado por su equipo ante el Ferroviario, Gago expresó: "El primer tiempo hicimos casi perfecto lo que planificamos. Encontramos los espacios en las zonas donde queríamos construir juego. Tuvimos muchas situaciones y control del partido. En el segundo tiempo nos costó acomodarnos y mantener la circulación. En líneas generales fue un muy buen partido".

Para finalizar, reconoció el buen momento de los juveniles de Racing: "A los chicos que venían jugando en Reserva me gusta verlos y ver su evolución, como Tobías, Agustín y Baltasar, que se están adaptando al ritmo de Primera. Los incluyo porque creo que pueden sumar desde lo físico y desde lo futbolístico en los momentos".