La advertencia de Gigliotti a Boca antes del cruce con Nacional: “Ojalá que nos…”

Más allá del partido de este lunes ante Newell's, los cañones de Boca apuntan al próximo miércoles. Allí visitará a Nacional de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras espera por Edinson Cavani, el Xeneize recibió una advertencia de parte de Emmanuel Gigliotti, exjugador del club y actual delantero del Bolso: "Lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime. Ojalá, puede ser importante eso, acá todos tenemos un convencimiento grandísimo", afirmó.

Desgraciadamente para él, el Puma pasó a la historia azul y oro por un recuerdo más que negativo. Su penal marrado ante River en la Copa Sudamericana y el famoso "parapam" lo dejaron como el malo de la película. No obstante, su paso por el Xeneize fue lo suficientemente prolongado como para saber la exigencia que existe con el certamen más importante del continente: "Sé lo que significa la Libertadores para Boca", expresó.

En diálogo con TyC Sports, Gigliotti dio su punto de vista del otro lado del Río de la Plata ante la inminente llegada de Cavani al Xeneize: "No se ha hablado mucho acá, la verdad. Yo miro noticias de Argentina y sé que Boca se está reforzando porque es un año especial. Sé lo que es políticamente, lo que se critica por el funcionamiento en el torneo local y es obvio que Boca se iba a reforzar bien", sentenció.

La foto que quedó grabada en la historia: Barovero y su "no" a Gigliotti.

"Por nuestra parte, tenemos que afianzar nuestro funcionamiento para ser un equipo competitivo y poder pasar de fase", agregó el ex Independiente sobre su equipo, que terminó segundo en el Clausura y también fue escolta en el Intermedio.

Sobre su especial cruce con Boca y el regreso a la Bombonera, Gigliotti fue tajante ante un hipotético gol suyo: "Sería una falta de respeto al club en el que estoy jugando [no festejarlo]. Lo más lindo del fútbol son los goles [...] Siempre hay gente que no le gusta, pero si pensas en el resto, capaz ni pateás al arco. Ojalá me toque convertir, tenemos ganas y convicción de que podemos pasar de fase", aseguró.

Gigliotti tiene 18 goles en 58 partidos con Nacional.

"Va a ser la segunda vez que vuelva al club desde que me fui [NdR: se fue a China en 2015]. Todos los partidos de Copa son lindos y especiales, tengo 36 años y no sé cuántas Copas me quedan. Quiero disfrutar como jugador", concluyó. Nacional visitará a Boca el próximo 9 de agosto por la vuelta de los octavos.