La respuesta de Demichelis al fuerte posteo de Borja por ser suplente de Rondón: “Me sentaré a hablar con…”

El mundo River se sacudió minutos antes del inicio del partido ante Rosario Central. En un domingo que pintaba tranquilo, Miguel Borja agitó el avispero de las redes sociales con una historia de Instagram que fue, en principio, sugestiva. Luego, el Millonario dio a conocer la formación que había elegido Martín Demichelis y el posteo del colombiano cambió su carátula a explosivo.

La foto que publicó el 9 no decía nada, pero mostraba un elocuente emoji de duda y, con la confirmación del 11, se entendió que era un cuestionamiento a la decisión del DT. Claro, Borja se quedó en el banco de suplentes de un River 100% alternativo en el Gigante de Arroyito.

La historia de Borja que generó polémica en River.

Luego del empate agónico e infartante, Demichelis fue consultado por el posteo del cafetero y aseguró que no lo vio por sus propios medios: "Me llegó la información de lo de Borja después del partido, yo no tengo redes sociales", aseguró.

En segunda instancia, el DT afirmó que tocará el tema con el delantero: "Tocará sentarme a hablar con Miguel, pero no hay que dramatizar. Siempre hay cosas para mejorar y corregir", expresó.

Por último, Demichelis justificó su decisión de poner a los habituales suplentes y darle descanso a aquellos que jugaron en la derrota ante Talleres por Copa Argentina: "Las rotaciones masivas no son fáciles. Muchos de los jugadores que hoy no son titulares, yo no tengo dudas que si juegan cinco partidos seguidos se ponen al mismo nivel. Es normal: son jugadores de River. Tengo un gran plantel", concluyó.