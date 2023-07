Un ídolo de Boca, lapidario con Colidio por haber preferido ir a River: “Te vas a…”

Después de algunas semanas de negociaciones, Facundo Colidio fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de River. El futbolista se convirtió en la segunda incorporación de equipo conducido por Martín Demichelis, tras abrochar el retorno de Ramiro Funes Mori.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el Millonario le dio la bienvenida y expresó que el vínculo entre el club y el jugador llegará, en principio, hasta finales del mes de diciembre del 2025. En este contexto, luego de su aterrizaje en Núñez, una gloria de Boca apuntó contra su actitud.

Se trata del Beto Márcico, quien en Mundo Boca Radio mostró su disconformidad con la decisión de Colidio: "Si vos tenés ganas de jugar en Boca,te vas a Boca, pero si no tenés ganas de venir, no vengas. Nadie quiere que venga con desgano. Te vas a poner la camiseta de Boca que es lo más lindo que hay en el mundo y vos no querés venir. La verdad no los entiendo".

"La verdad me gusta más Janson que Colidio. A mi entender es un jugador para que progrese, pero en Boca no tenía la titularidad asegurada", añadió Márcico comparando al jugador que eligió jugar en River con respecto al que está a un paso de firmar su contrato con el Xeneize.

Por último aprovechó para apuntar contra algunos medios, a quienes señaló como 'anti Boca'. "Siempre existieron los anti Boca. Somos la mitad+1 y los demás son anti Boca. Los medios daban a River como invencibles y Talleres lo puso en su lugar. La gente habla porque tiene envidia", sentenció.