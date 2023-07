La chicana musical de River a Boca al presentar a Colidio en las redes: “Él no da la…”

Una de las grandes novelas del mercado de pases llegó a su fin. Tras negarse a volver a Boca, Facundo Colidio fue presentado en River y es el segundo refuerzo del equipo campeón de la Liga Profesional. Las negociaciones por el exjugador del Inter y Tigre estuvieron marcadas por las idas y vueltas entre las veredas antagónicas y el Millonario se quedó con el delantero y la última sonrisa.

Soplarle un jugador al eterno rival siempre tiene un sabor especial y eso quedó demostrado con una de las últimas publicaciones de River en TikTok. En dicha red social, la cuenta oficial del club publicó un video de la flamante incorporación con una canción muy particular de Romeo Santos que puede ser entendida como un palito al Xeneize.

En el video se puede ver a Colidio recorriendo el famoso anillo del Monumental y, después, saltando al campo de juego de su nueva casa. De fondo, se escucha el tema Aventura, de la banda de bachata Obsesión: "Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada/ pensando en tu belleza, loco voy a parar/ El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio/ Y hasta que no seas mía, no viviré en paz...", reza la música.

El rafaelino avanza por el Más Monumental. Camiseta en mano, Colidio miraba absorto a las tribunas que domingo a domingo colman más de 80 mil hinchas. Allí es cuando entra la parte de la canción que podría ser interpretada como una referencia a Boca: "Además, tú no lo amas, porque él no da la talla/No sabe complacerte como lo haría yo". Picante.

El video cierra con la palabra del propio jugador de 23 años, surgido en Boca y nuevo refuerzo del River de Demichelis: "Habla Facu. Estoy feliz de estar acá y espero verlos pronto. Les mando un saludo grande a todos los hinchas", concluyó.