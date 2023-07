Fuerte acusación de un jugador de Cruz Azul por la falta a Messi e insólito pedido: “A los árbitros háganles…”

Inter Miami, en el primer partido de Lionel Messi en sus filas, logró quedarse con un importante triunfo ante Cruz Azul en el marco de la primera jornada de la Leagues Cup. El gol del triunfo llegó gracias a un exquisito tiro libre del astro argentino cuando se disputaba el cuarto minuto de adición tras los 90 reglamentarios.

Esta situación trajo una gran polémica. Uno de los que alzó la voz en la Máquina Cementera fue Carlos Salcedo. quien se dirigió a los jueces y manifestó: "La falta que cobraron para el gol de Messi es una vergüenza. Aparte, ya se había pasado el tiempo agregado".

Por favor @LeaguesCup háganles usar el #VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero donde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero #Kevin hagamos las cosas como son… pic.twitter.com/6Mlypk9TcJ — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 22, 2023

Horas más tarde, fue por más. En su cuenta de Twitter el capitán del Cruz Azul no ocultó su fastidio y escribió: "Por favor, Leagues Cup. Háganles usar el VAR a los árbitros... Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin. Hagamos las cosas como son...".

Otros de los que se quejó pro la situación fue Tuca Ferretti. El experimentado director técnico eligió ser un tanto más sutil a la hora de apuntar contra el árbitro del encuentro: “La falta la marcó el árbitro, no tengo nada que discutir. La marcó y gol de Messi. Se acabó el asunto, pero sabemos que con ciertos jugadores los árbitros se pueden presionar tantito".

Para finalizar, el brasilero nacionalizado mexicano, aseguró que fue la Máquina Cementera quien mereció quedarse con la victoria: "Si hubo un equipo que merecía ganar, era el mío, no me queda duda. En las oportunidades generadas superamos al rival. Que no fuimos contundentes, es otra cosa”.