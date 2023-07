Guillermo Barros Schelotto contó de qué charló con Messi en su llegada a la MLS: “Hablamos de cómo…”

La MLS está en boca de todos a raíz de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami. La locura que desató el campeón del mundo en South Beach era esperable, pero no deja de sorprender la gran expectativa que genera su posible debut este viernes ante Cruz Azul por la Leagues Cup. En este contexto, Guillermo Barros Schelotto, ídolo de Boca y de gran paso por Estados Unidos, reveló su charla íntima con el 10.

Antes de los Beckham, Ibrahimovic y Messi hubo un Guillermo que dejó Boca para jugar sus últimos años en la ignota Major League Soccer. El Mellizo se despidió del Xeneize en marzo de 2007 y llegó al Columbus Crew, donde se convirtió en referente y fue una de las grandes figuras del campeonato yankee por varias temporadas: en 2008, fue elegido MVP de la temporada regular, MVP de la final y se consagró campeón. Además, fue DT de Los Ángeles Galaxy durante dos años.

Por eso, Barros Schelotto es un entendido del fútbol estadounidense y visitó las instalaciones del Inter Miami tras la llegada de Messi y el Tata Martino. Allí, el actual entrenador de la Selección de Paraguay se encontró con la Pulga y reveló de qué hablaron: "Tuvimos una charla futbolera. Yo le contaba cómo era la liga. Vos te acordás que, cuando él tuvo su primer problema con el Barcelona, nosotros lo llamamos para que venga a Galaxy. Ahí nos dijo que era algo pendiente en su carrera, pero no sabía cuándo. Estuve a destiempo", recordó con una sonrisa.

Guillermo ganó la MLS en 2008.

Luego, el Mellizo agregó: "Sí, se acordaba de eso, salió el tema. Va a ser un lugar donde él se va a sentir muy cómodo porque el reconocimiento y trato de la gente, tanto del latino como el americano. Ha sido el mejor del mundo en los últimos 15 años, el cariño va a estar en cualquier parte del mundo".

Por último, Barros Schelotto explicó cómo se vive el fútbol en Estados Unidos: "Se vive muy distinto a lo que sucede en Sudamérica. No es que la pasión no está, se vive de otra manera. Se respeta al rival, la derrota, el triunfo... la gente, por más que no ganes, te espera, te saluda, te alienta. Y si ganás, no te llevan en andas, te reconocen y el lunes van a trabajar como si nada. No vas a encontrar la agresión del rival, ni entre los hinchas. A nivel familiar y deportivo, Messi va a estar muy bien", concluyó.