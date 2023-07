El picante tuit de Talleres a River tras eliminarlo de la Copa Argentina: "¿La...?"

Este jueves por la noche Talleres dio la nota en la Copa Argentina. El elenco cordobés, de una enorme campaña en la Liga Profesional, venció a River por la mínima diferencia y abrochó su clasificación a los octavos de final del torneo. En la siguiente fase su rival saldrá del ganador de la llave que protagonizarán Colón y Lanús.

El Malvinas Argentinas fue el escenario de un particular momento, el cual tuvo lugar cuando el reloj marcaba 32 minutos de la segunda etapa. En ese momento, tras una falta en mitad de cancha, Nicolás de la Cruz reaccionó vehementemente e intentó ponerse cara a cara con Diego Ortegoza.

Tras la infracción del mediocampista de Talleres, el uruguayo se mostró molesto y reaccionó de una inesperada manera. Tomando la camiseta a la altura de su pecho, se dirigió al hombre de la T: "¿La querés? ¿La querés? Ahora te la doy". Luego del pitazo final de Rapallini, la institución cordobesa se hizo eco de la situación en sus redes sociales.

Ortegoza fue elegido como la figura del encuentro y recibió el reconocimiento por parte de la transmisión oficial. Tras sus declaraciones, cuando disponía a retirarse hacia los vestuarios, fue captado por la cámara exclusiva del club, quien acompañó las imágenes con un picante mensaje. El community manager escribió: "¿La querés?", junto al emoji de una bandera de Uruguay.

Con el encuentro finalizado, el mediocampista habló en exclusiva con Matías Pellicioni y se refirió a la particular jugada: "No sé si me la va a regalar o me la va a cambiar. Tuvimos un cruce y después le dije que era muy difícil de marcar y había que hacerle sentir el rigor, porque sino este tipo de jugadores es muy difícil sacarle la pelota. Pero quedó ahí, después charlamos y le dije que sí, que la quería. Para nosotros es un orgullo, es un sueño jugar este tipo de partidos y estar a la altura".