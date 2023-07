El nuevo refuerzo del Inter Miami contó qué le dijo Messi en su llegada: "Me preguntó..."

Cuando el Inter Miami rompió el mercado y logró contratar a Lionel Messi, inmediatamente identificó la necesidad de rodearlo de jugadores de jerarquía con el objetivo de competir por una mejor posición en la MLS y en el resto de los torneos que se aproximan. Así que fue como llegaron Sergio Busquets, Jordi Alba y se aproximan nuevos arribos.

Mientras todos los ojos estaban apuntando al primer partido de Messi como futbolista del equipo estadounidense, el Inter Miami abrochó una nueva figura. Se trata del paraguayo Diego Gómez, ex Libertad de ese país. El volante ya cerró su acuerdo y se puso a disposición del entrenador argentino Gerardo Martino.

En diálogo con TyC Sports, el joven paraguayo confesó sus sensaciones tras el arribo al equipo y de contar con Messi como compañero. A propósito, confesó cómo fue el primer contacto con el argentino y qué fue lo que le dijo.

“No tengo palabras. Se me pone la piel de gallina, la verdad no tengo palabras. Antes lo veía en la tele y ahora lo tengo al lado mío”, expresó Gómez en su presentación.

Luego brindó una entrevista con el medio Somos Versus, donde confesó: "Comencé a entrenar con ellos, no fue tan intenso. No me crucé tan fuerte con él porque fue un entrenamiento tranquilo”.

Finalmente, contó qué fue lo que le dijo el astro argentino cuando llegó, en una clara muestra más de la capacidad de liderazgo del 10. "Me preguntó con quién venía, si tenía novia y le dije que iba a venir mi mamá y mi novia. También me preguntó dónde vivía, le dije en el hotel. Nunca imaginé esto, nunca lo esperé, estoy muy contento, jamás lo había soñado".