La tajante respuesta de Gago sobre la falta de refuerzos en Racing: “Nosotros ya…”

Este miércoles por la noche, en el estadio Mario Alberto Kempes, Racing dio un nuevo paso en la Copa Argentina y se logró sellar su clasificación a los octavos de final del torneo. La Academia venció a San Martín de Tucumán por 2-1 gracias a los goles de Gonzalo Piovi y Jonathan Gómez. Ahora, esperará por el ganador de Instituto y Huracán.

Luego del encuentro, Fernando Gago enfrentó los micrófonos y habló en conferencia de prensa. Además de analizar lo sucedido en el campo de juego, el DT fue consultado sobre la llegada de refuerzos a su plantel, a pocos días del comienzo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para comenzar, el DT de Racing manifestó: "Lo vivo con mucha tranquilidad. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya pasamos la lista. Es un contacto permanente el que tenemos tanto con Víctor (Blanco) y Rubén (Capria). A partir de eso son negociaciones y a veces llevan más tiempo. Veremos, todavía tenemos tiempo".

Luego, al ser consultado sobre las prioridades que tendrá a la hora de buscar darle mayor jerarquía a su plantel, Fernando Gago no dudó y cortó en seco la pregunta: "Las prioridades las tengo yo y tengo respeto por el plantel que tengo. No me gusta hablar de nombres".

Para finalizar, Pintita se refirió a los juveniles que poco a poco van sumando minutos en la Primera de Racing: "Es lindo que los chicos tengan su oportunidad porque se lo ganan, hay un proceso en el que se busca que tengan su chance. A veces por necesidad y a veces por rendimiento, pero se van ganando su lugar y es importante para que sigan fortaleciendo su carrera".