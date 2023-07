Así será el renovado Circuito Mundial del Rugby Seven

A principios de esta semana, World Rugby dio a conocer el nuevo formato del Circuito Mundial Seven (ahora llamado SVNS), el cual fue completamente renovado y presentará varios cambios con respecto al torneo que se venía realizando hasta el momento. Los objetivos que se plantearon fueron imitar el formato olímpico, alcanzar nuevos mercados y mantener el interés del público joven en el sistema.

Además de la modificación en la nomenclatura, el certamen contará con siete torneos principales y una flamante serie final que consagrará al mejor de la temporada. Además, durante los siete meses que dure la competencia, las doce naciones (que antes eran 16) competirán en las primeras etapas mientras suman puntos para el ranking.

Isgró fue clave en la campaña seguida, antes de pasar al XV.

El torneo comenzará con el Seven en Dubai el 2 de diciembre y avanzará por fases hasta llegar a la serie final de Madrid, la cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio del próximo año. Cabe destacar que a esta instancia decisiva llegarán los 8 mejores clasificados, mientras que los equipos que se ubiquen del 9° al 12° lugar se medirán frente a los cuatro mejores elencos del World Rugby Seven Challenger Series para conservar la plaza en la máxima categoría.

Los Pumas 7's (que terminaron en el segundo escalón del ranking mundial en la última temporada) serán parte de esta primera edición del torneo junto a Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá.

El calendario completó quedó conformado de la siguiente manera:

- Seven de Dubai: 2 y 3 de diciembre de 2023

- Seven de Ciudad del Cabo: 9 y 10 de diciembre de 2023

- Seven de Perth: 26 al 28 de enero de 2024

- Seven de Vancouver: 23 al 25 de febrero de 2024

- Seven de Los Angeles: 2 y 3 de marzo de 2024

- Seven de Hong Kong: 5 al 7 de abril de 2024

- Seven de Singapur: 3 al 5 de mayo de 2024

- Serie Final de Madrid: 31 de mayo al 2 de junio de 2024