Los Pumas 7's cayeron ante Sudáfrica y terminaron segundos en el SVNS de Hong Kong

Los Pumas 7’s no pudieron coronar su gran semana en Hong Kong y cayeron en la final del SVNS World Championship ante Sudáfrica por 35-7, resultado que los dejó en el segundo lugar del torneo. El seleccionado argentino cerró así una destacada participación, aunque sin poder sostener el nivel en el partido decisivo.

¡Medalla de plata en Hong Kong! El seleccionado argentino finalizó en segundo lugar de la primera etapa del SVNS World Championship Series. ¡Vamos que esto recién empieza! Santino Zangara Santiago Vera Feld Seven de Valladolid 29 al 31 de mayo pic.twitter.com/O00Ekv5M8C

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora había construido una sólida campaña desde la fase de grupos. Allí superó con claridad a España por 38-14 y luego mantuvo el nivel para imponerse a Uruguay por 40-19, asegurando su clasificación a los cuartos de final con autoridad.

Sin embargo, en el cierre de esa instancia inicial sufrió un traspié importante ante el seleccionado sudafricano, que lo derrotó 38-0 y lo relegó al tercer puesto de su grupo. Pese a eso, Argentina reaccionó en la etapa eliminatoria: venció a Fiji por 24-17 en cuartos y volvió a superar a España, esta vez por 19-12, para meterse en la definición.

En el partido decisivo, Sudáfrica impuso condiciones desde el comienzo y manejó el desarrollo con eficacia. Los BlitzBoks golpearon en momentos clave y construyeron una ventaja que resultó difícil de revertir para el conjunto argentino.

Tristan Leyds, Selvyn Davids —en dos oportunidades—, Ryan Oosthuizen y Shilton van Wyk fueron los encargados de apoyar para el equipo africano. Por el lado argentino, Santino Zangara había conseguido una igualdad parcial, pero no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.

De esta manera, Los Pumas 7’s cerraron su participación con el segundo puesto en Hong Kong, completando una actuación competitiva en la primera etapa del SVNS World Championship.

Semifinal contra España

Los Pumas 7’s consiguieron el pase a la final del SVNS World Championship de Hong Kong luego de imponerse 19-12 ante España en un partido muy disputado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2045768114218873232&partner=&hide_thread=false ¡A descansar que se viene la final en unas horas! ¡Alarmas puestas! pic.twitter.com/poHHb5HidK — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 19, 2026

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había mostrado solidez desde la fase de grupos, donde superó con claridad a España y luego reafirmó su buen momento con una victoria ante Uruguay, resultados que le aseguraron su lugar en los cuartos de final.

Sin embargo, el cierre de la etapa inicial presentó un obstáculo importante con una derrota frente a Sudáfrica, lo que obligó al conjunto argentino a reconfigurarse. Aun así, respondió con carácter en los cruces eliminatorios, dejando en el camino a Fiji y nuevamente a España para meterse en la definición.

Un triunfo trabajado de Los Pumas 7's

La semifinal ante el conjunto español exigió máxima concentración. El inicio fue adverso para Argentina, que rápidamente quedó en desventaja, pero logró reaccionar con eficacia y equilibrio en su juego.

Los tries de Matteo Graziano y Santino Zangara permitieron dar vuelta el desarrollo en un contexto muy parejo. España, lejos de ceder, volvió a igualar el marcador y mantuvo la tensión hasta los minutos finales.

los pumas 7s españa Los Pumas 7's son finalistas. X @lospumas7arg

En el cierre, Los Pumas 7’s encontraron la jugada decisiva: una combinación precisa que terminó con Sebastián Dubuc apoyando bajo los palos para sellar el 19-12 definitivo y asegurar el pase a la final.