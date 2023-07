La tajante “advertencia” de Demichelis tras la derrota de River ante Barracas: “Vamos a estar…”

"No nos podemos relajar", fue el mensaje que dio Martín Demichelis ante los micrófonos en plena conferencia de prensa, pero que parecía ser más puertas adentro. El entrenador de River tomó la decisión de rotar futbolistas en el encuentro ante Barracas Central en el que terminó cayendo como visitante.

"La conclusión es que hay que competir hasta el último partido, todavía no se ganó nada. Nos quedan 5 partidos, 15 puntos, en los que tenemos que sacar más que los rivales para lograr el objetivo. No es demagogia, hace tiempo lo vengo diciendo: cada partido es competitivo y lo sabemos nosotros que hemos perdido contra Barracas y Arsenal, lo digo con mucho respeto. Vamos por buen camino, estamos bien", señaló el DT.

El DT de River mantiene la calma tras la derrota. Más luego de enterarse que Talleres no pudo capitalizar la caída del puntero del campeonato y apenas logró un empate ante Godoy Cruz. Sin embargo, antes de conocer ese resultado, ya se mostraba optimista de cara al tramo final del torneo, por lo que lanzó una advertencia: "No resultó lo que pensamos, está a la vista porque el resultado manda; pero vamos a estar a la altura de los próximos cinco partidos, de eso no tengas dudas. Para eso tenemos que recuperar la frescura".

"El que piense que subestimamos un partido no nos conoce. Yo respeto a todos, sabía que venía a una cancha dificilísima, pero quería que los jugadores que venían teniendo menos minutos tengan un acto de rebeldía y vengan a competir", agregó.

Finalmente, sobre la rotación de futbolistas, Demichelis aseguró: "De todos los partidos se saca una experiencia, tenemos un aprendizaje si se gana o se pierde. La rotación era muy pero muy necesaria porque venimos de un desgaste físico y mental, incluso más grande que lo físico, de las últimas semanas. Había chicos que previo al partido contra The Strongest estaban muy desgastados, al límite y con riesgo de lesión. Para mi estaba muy clara la rotación, confío en el plantel".