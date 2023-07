Matías Suárez reveló cómo decidirá si sigue en River: “Siento que…”

Ya se sumó Ramiro Funes Mori, está muy cerca de concretarse el arribo de Facundo Colidio pero hay un "refuerzo" que está dentro del plantel y que si logra ponerse a punto, puede ser una carta determinante para Martín Demichelis: Matías Suárez. El cordobés ya superó la sinovitis y recibió el alta para moverse con normalidad, algo que alegró al entrenador.

Luego de la consagración del Millonario, los futbolistas dialogaron con los medios que habitualmente cubren el día a día de la institución y Suárez habló de su futuro en el club: "Estoy muy contento en River, tengo el apoyo del club y la libertad de en diciembre, si me siento bien de la rodilla, continuar acá. Estoy muy feliz".

"Siento que, si estoy bien de la rodilla, puedo seguir dando muchísimas cosas. Por ahí se me inflama y se me junta un poco de líquido, que es lo que me hace parar. No es nada grave, sino que tengo que frenar unos días", explicó y luego desmintió algunos rumores que lo vincularon con Belgrano: "Se hablan muchas cosas que son mentira. Nunca hablé con nadie, ni de Belgrano ni nadie. Hacen creer cosas. Tengo familia en Córdoba que lee cosas que son mentira, como que había hablado con Belgrano".

También contó que su anhelo es poder ganar la Copa Libertadores, algo que no ha podido desde su arribo al club en 2019: "Me tocó ganar cosas muy lindas en este club, lo he disfrutado muchísimo, pero uno siempre tiene el sueño y el anhelo de ganar esa copa tan importante. Esta copa es tan linda que hay que disfrutarla. Ojalá pueda ganarla".

Para cerrar, envió un mensaje a los hinchas a quienes agradeció por el apoyo recibido: "Con los hinchas solo tengo palabras de agradecimiento. Desde que llegué que me dieron mucho cariño y eso lo siento cuando juego. Me fortalece y me da energía".