La honestidad brutal de Saja, entrenador de arqueros del Inter Miami: “Yo me vuelvo loco porque ellos quieren…”

Sebastián Saja es parte del cuerpo técnico de Gerardo Martino en Inter Miami. El Chino hace años que está trabajando en la franquicia de La Florida y reveló que es lo que más lo inquieta de la liga estadounidense, además de hacer una particular comparación con el fútbol argentino.

"Si vos preguntás por el espectáculo acá, y yo me vuelvo loco porque era arquero, ellos quieren ganar 5-4. Yo preferiría ganar 1-0. Fijate que las inversiones fuertes son de mitad de cancha para adelante. El show... Se me cae un poco el pelo por eso. Ellos quieren darle al espectador el espectáculo, que en este caso son muchos goles", expresó en ESPN.

Donde, en la misma línea, continuó: "El rango de la calidad de los jugadores es muy grande. Vos tenés al mejor jugador del mundo o al Pipa el año pasado valorados, por ponerle un puntaje del 1 al 10, un 9 o 10. Y ellos conviven con jugadores que vienen de la universidad porque todavía se usa el formato de draft".

"La disparidad entre la calidad de los jugadores varía mucho. En Argentina vos tenes un promedio entre el que es un 6 y el que es un 8. Acá la falta de formación hace que todavía tengan mucha diferencia. A veces uno va a tirar una pared y de acuerdo al compañero no te vuelve siempre igual. Eso es algo que la liga tiene que mejorar, emparejar los promedios en los planteles". dijo.

Además tuvo tiempo para hablar sobre lo que provocará en la MLS el arribo de Messi. "No es el deporte principal, pero la llegada del mejor jugador del mundo a la MLS, no tengo dudas de que hay un antes y un después. Se va a encontrar con un fútbol muy competitivo, cuando uno no la conoce, la subestima. Un jugador como él, marca la diferencia. Muy bien organizada. Todos queremos verlo jugar y estamos un poquito ansiosos de verlo en la cancha", concluyó.